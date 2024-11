Ei ole nii lihtne, et tarvitad ja tervis saab korda. Need on kõige sagedasemad vead vitamiinide võtmisel

Kõige sagedasemad vead vitamiinide võtmisel on Baari sõnul nende manustamine tühja kõhuga või rasvlahustuvate vitamiinide võtmine ilma rasvase toiduta. „Kui võtta vitamiine tühja kõhuga, siis võib liigse maomahla tõttu suurem osa toimeainest juba maos happe tõttu ära lahustuda ja toimevõimekus väheneb. Samuti võib juhtuda, et tühja kõhuga võtmine ärritab magu ja tekitab iiveldust,“ hoiatab Baar. Ta lisab, et tee või kohvi joomine vahetult enne vitamiinide võtmist takistab samuti nende omastamist.