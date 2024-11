Lahutusadvokaat avaldab, millise karjääri valinud naisi võiksid mehed vältida. „Minu kogemuse põhjal on nende puhul kõige rohkem lahutusi“

Lahutusadvokaat ütleb, et peale video postitamist oli kõige suurem huvi järgmine küsimus: aga millise karjääri valinud naisi peaksid siis mehed vältima? Lahutusadvokaat ütles, et ta teab, kui ta oma kogemuse põhjal selle teabe avaldab, muutuvad paljud inimesed väga vihaseks, aga ta on sellega juba arvestanud. Seega otsustas ta inimeste küsimusele vastata, kuid rõhutas, et see põhineb ainult tema enda kogemusel ja nähtul lahutusadvokaadina.

Vastuseks on koduperenaine. Ta on oma töö jooksul näinud, et sellist abielu, kus mees käib palgatööl ja naine on jäänud pikemaks ajaks koduperenaiseks, lahutatakse kõige rohkem. Need on suuremas osas algatanud naised, kes tunnevad aastate jooksul, et nende õlule on liiga palju kohustusi kuhjunud, need ei lõpe otsa ja neid tuleb aina juurde. Nende mehed on aga arvamusel, et kui nemad käivad „päris“ tööl ja teenivad raha, siis ongi igati õiglane, kui kogu kodune olme on naiste õlul. Neid konflikte ei suudetagi lahendada ja valitakse lahkuminek.