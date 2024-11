Naiselt naistele | „Ära keskendu kirele ja välimusele. Hoopis need on omadused, mis teevad mehest suurepärase isakandidaadi.“

„Noorena, kahekümnendates, ei mõelda tänapäeval vähemalt enamasti esimesena sellele, et kui soovitakse tulevikus lapsi saada, peab meest valides mõtlema väga hoolega ka sellele, milline isa ta hiljem on. Sellele ei mõtle paljud üldse - ollakse nii pimestatud välimusest.

Jagan enda kogemust - mul on mehega kolm last ja ta on imeline isa. Aga milline oli ta alguses kaaslasena? Enamik mu sõbrannadest nõustus: ta on nii igav! Leia keegi särtsakam, põnevam, seksikam! Ei leidnud. Ei tulnud sellist mõtetki. Sest tal oli nii palju omadusi, mille kohta ma teadsin - temast saab tulevikus ülimalt hea isa. Ja ma ei eksinud.