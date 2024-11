Ei ole alati nii lihtne märgata! Aga on üks oluline vihje, mis annab märku, et su laps on ära hellitatud

Kas sa oled hakanud mõtlema, et su laps võib olla ära hellitatud? Kliiniline psühholoog Suzanne Gelb tõi HuffPost’is ilmunud artiklis välja ühe joone, kuidas on käituvad lapsed, kes on harjunud alati oma tahtmist saama. Spetsialisti sõnul ei tee ära hellitatud lapsed mitte midagi enne, kui vanemad neid eraldi spetsiaalselt ei ole mitu korda palunud. See on normaalne, kui sa pead oma lapsele mitu korda meelde tuletama, et ta peab oma hambad ära pesema või mänguasjad ära koristama. Ent üks laps peaks tegema lihtsamaid asju ka ilma palumata ja kuulama vanemate sõna, ilma et vanem peaks sellepärast lapsega hakkama kauplema.