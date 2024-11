FOTOD | Pluss-suuruses modell saab edaspidi lennata vaid eralennukiga, sest ei mahu tavalennukisse istuma

„Osad lennufirmad on keelanud mul pileteid osta, sest ma ei mahu nende istmetele ära! Mul oli neile lahendus - tehke ometi suuremad istmed,“ räägib mõjuisik, kes nüüdsest saab lennata vaid eralennukiga. Varasemalt pidi naine endale ostma lennukiga reisides vähemalt 2-3 istekohta, kuid nüüd ei oota enamik lennufirmasid enam üldse, et ta nende lennukitega lendaks.

Ehkki ta ise väidab, et tema tagumik on loomulik, on teised inimesed veendunud, et ta on ikkagi noa all käinud ja korduvalt.