„Me ei rääkinud midagi arve jagamisest.“ Sõbrad jätsid naise restoranis tobedasse olukorda

Naine oli ärritunud pärast seda, kui tema sõbrad soovisid, et ta maksaks õhtusöögiarve täies ulatuses, arvestades, et ta on nende seltskonnast ainus, kellel on hetkel töökoht.

Postituse kirjutaja rõhutas, et kokkusaamine ei olnud tema idee, „Aga kuna olin kutsutud ja olin väga põnevil, sest meie nelja koosolemisest oli peaaegu aasta möödas,“ märkis ta.

„Me ei arutanud sel õhtul arve jagamist. Kui meie kelner arve möödaminnes lauale pani, hakkasid nad kõik kommenteerima, kuidas nad käivad hetke koolis ja on töötud, vihjates, et mina peaksin maksma,“ kirjutas naine.

„Ma töötan täiskohaga - alustasin juunis,“ jätkas ta. „Ma olin veidi hämmastunud, kuna keegi ei öelnud midagi selle kohta, et ma arve täielikult tasun.“ Naine pakkus seepeale välja, et tasub enda toidu ja jootraha, kuid igaüks maksaks oma toidu eest siiski ise. See idee lauas olijatele ei sobinud.

„Nad tundusid olevat solvunud ja vaatasid kõrvale, kuid nad nõustusid vastumeelselt,“ kirjutas ta. „Nad kommenteerisid pidevalt, kuidas mul on ju korralik töö, et oleksin võinud kogu arve maksta. Sain kuulda ka, et ma olin isekas, kui palusin neilt tagasi maksta,“ meenutab naine. „See juhtus paar nädalat tagasi ja nad teevad siiani meie grupivestluses juhtunu kohta nalju ja erinevaid märkusi,“ lisas ta. „Ja ma tean, et üks neist on juhtunu pärast minu peale vihane.“

Armas lugeja! Kas oled ka samas olukorras olnud? Jaga oma mõtteid kommentaarides!