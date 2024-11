„Tänapäeva kvaliteet...“ Telefoni aku tühjeneb hirmuäratava kiirusega? Vaata, milline sinu tehtud viga seda põhjustab

Sügis toob endaga kaasa jahedad ilmad ja esimesed öökülmad. Siseruumide ja väliskeskkonna temperatuuri kõikumine mõjutab ka sinu nutiseadmeid. „Kindlasti tuleks vältida telefoni kasutamist ekstreemselt külmadel temperatuuridel, sest see väsitab seadme akut. Telefoni on hea hoida keha lähedal ehk näiteks jope sisetaskus - nii püsib temperatuur pidevalt ühtlane,“ sõnas Pennar.

Kuigi tänapäeval on enamus telefone veekindlad, ei tasu siiski seadet liigse niiskuse ja vihma kätte jätta, sest tegemist on elektroonikaga. Pikaaegne kokkupuude veega võib tekitada häireid seadme normaalses töös ja seetõttu tasub telefoni sügisvihmade eest peita. Väldi nutitelefoni asetamist niisketele pindadele ning taaskord tasub õue minnes hoida seda sisetaskus, et vältida olukorda, kus jakk vettib vihmast läbi ja ka taskus olev telefon saab niiskeks. Kui ettevaatusabinõudele vaatamata saab telefon siiski märjaks, lase sellel enne kasutamist ja laadimist korralikult kuivada.

Nutitelefonide vastupidavus põrutustele ja kukkumistele aina paraneb, kuid õnnetusi võib siiski juhtuda. Libedad põrandad ja maha langenud lehed suurendavad kukkumise või komistamise riski ja katkise ekraani vältimiseks on hea oma telefoni täiendavalt kaitsta. Samsungi koolitusjuhi sõnul on erinevate ümbriste ja kaitseklaaside või -kilede valik tänapäeval väga mitmekesine, nii et igaüks leiab endale kindlasti sobiva: „Poest leiab näiteks läbipaistvaid, silikoonist kui ka spetsiaalselt just sisuloomeks loodud ümbriseid. Lisaks on ekraanidele olemas kaitsekiled, mis kaitsevad telefoni kriimustuste eest, säilitades ekraani puutetundlikkuse.“