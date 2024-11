Kust sa, lilleke, siia said?│ Viljatusraviarst Ailen Aluri: on ebaõiglane määratleda naiselikkust läbi sünnitamise

Tegemist on ilusa ning nüansirohke kuulamisega nii praegustele lapsevanematele, lapsevanemateks saada ihkavatele kui kõigile, kes soovivad oma mõistmist vanemaks saamise ja olemise teekonnast ning peresuhetest laiendada. Ette võetakse viljatus kui diagnoos ning selle ravivõimalused. Niisamuti, et ühtegi 100%-liselt töötavat lahendust kahjuks ei olegi, ka munarakkude külmutamine ei garanteeri alati hilisemat rasestumist.

Ühtlasi mõtiskletakse koos naiseks olemise ning ebaõigluse üle, mis selle ühiskondliku määratlemisega kaasas käib. Heleni sõnul on emaks saamine vaid üks naiseks olemise osasid ja kõik, mis puudutab naise valikuid tema keha suhtes saabki kuuluda vaid sellele naisele. Oluline on mõista, et abort ei ole rasestumisvastane vahend ja paraku teevad naised aborti ka oma partnerilt tuleva surve tõttu. Seejuures peab aga meeles pidama, et abort võib olla ka naise tervise seisukohalt oluline. Nii sellest kui väga isiklikust kogemusest oma perekonnaloos räägivad seekordses osas Ailen Aluri ja Helen Adamson.