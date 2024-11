„Kui hästi läheb, saad ühe nendest kolmest.“ Meeste kolm omadust, mida naised peavad ülimalt atraktiivseks

Jõukas ja atraktiivne on playboy, kel pole probleemi regulaarselt omale uus naine sebida.

Jõukas ja lojaalne on patroon, kes annab mugava elu, kuid usub, et tema maksab ja naine peab kogu raha eest tema vajadusi teenindama.

Lojaalne ja atraktiivne on käpardist Romeo, kes on küll nunnu, kuid kellel elus kõik ettevõtmised ebaõnnestuvad ja kelle elu on üks pidev lõputu tragöödia.“