Proviisor avaldab: kui seda toitu ei tarbita piisavalt, võivad tekkida keskendumisraskused ja ärevus

Kuna Eestis on paljude jaoks tähtis kala päritolumaa ja kasvatamise eetilisus, siis on samad tegurid kahtlemata tähtsad ka kalaõli valikul. „Sellisel juhul tuleks pöörata tähelepanu toidulisandites sisalduva kalaõli sertifitseerimisele. Tuleks näiteks jälgida, kas on olemas „Mere sõbra“ sertifikaat, mis tähendab, et kala, millest toode on valmistatud, on püütud kestva arengu põhimõtete kohaselt, ja et püütakse üksnes kiiresti taastuvaid liike. On kaubamärke, mille kalaõlid on valmistatud anšoovistest. Need on väga väikesed kalad, kuid mida väiksem on kala, seda vähem on see raskemetallide ja dioksiinidega saastunud – ja see on hea tegur, millele tähelepanu pöörata, kui valite iseenda ja oma lähedaste jaoks sobivat toodet.