Rita Ora meenutab pisarsilmil varalahkunud Liam Payne’i: ta oli üks lahkemaid inimesi

„Ma soovin võtta hetke, et mälestada kedagi, kes oli meile väga-väga kallis,“ ütles Ora, kes oli Muusikaauhindade saatejuht juba kolmandat korda. „Me kaotasime ta hiljuti, ta oli suur osa MTV maailmast ja ka minu elust, ja ma usun, et ta läks korda väga paljudele siinviibijatele ja ka neile, kes seda saadet hetkel oma kodudest jälgivad.

Ora, kes töötas Payne’iga 2018. aastal nende ühise loo „For You“ kallal, ütles, et One Directioni staar oli üks lahkemaid inimesi, keda ta teadis, ja märkis, et tema ja MTV produtsendid olid arutlenud mitmete erinevate viiside üle, kuidas lahkunud muusikut austusega mälestada.