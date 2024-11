„Paks laps, ilus laps.“ Iganenud kasvatusmeetodid, mida vanavanemad hindavad, aga mille suhtes vanemad võiks tähelepanelikud olla

Ehkki lapsevanemad võiksid olla natuke paindlikumad vanavanemate ja nende kasvatusviiside suhtes, mis võib-olla erinevad paljuski tänapäeva kasvatusest, siis ei tähenda see veel sugugi, nagu võiksid vanavanemad endale kõike lubada. Kuidas ei ole ilus lastega rääkida ja mida ei tohiks neile öelda?

„Ärme räägi sellest emmele ja issile.“

Las see jääda meie omavaheliseks saladuseks. Vanaema võib öelda nii, andes lapselapsele kommi, ehkki lapse ema toonitas, et see ei ole hea. Ehkki vanaemale endale võib tunduda, et nii on temal ja lapselapsel omavaheline saladus, mis neid rohkem seob, siis lapse pähe võib see panna hoopis mõtte, et miks ma sellest emmele või issile rääkida ei tohi ja võib-olla see tekitab temas südametunnistusepiinu.

„Sinu emme/ssi oli küll palju parem laps sinu vanuses.“

Ei tohi võrrelda erinevaid generatsioone, see tekitab lapses alaväärsusetunde. Iga laps on erinev, igal lapsel on oma iseloom. Vanematega või kellegi teisega võrdlemine on väga vale, tähtis on last julgustada ja näha rohkem seda, mis temas head on.

„Mis sa nutad, suured poisid/tüdrukud ei nuta!“

See õpetab last oma tundeid tagasi hoidma. Tänapäeval oleme me teadlikumad sellest, kui tähtis on emotsioonidel normaalses ja usalduslikus suhtes. Kui laps ei tohi näidata end sellisena nagu ta on ja peab varjama oma tundeid vanemate ja vanavanemate ees, siis kus ta saab olla tema ise?

„Paks laps, ilus laps. Kuidas sa küll nii palju sööd? Kuhu sa selle kõik paned?„

Kõik märkused, mis puudutavad kehakaalu, võivad lapse enesehinnangule halba teha ning seda ka siis, kui keegi tahtlikult ei taha haiget teha. Kõik see, mis puudutab keha, võib mällu sööbida kogu eluks. Parem on julgustada last, mitte teha teda maha.

„Sinust saab samasugune mees kord nagu sina isa! „

Kõik stereotüüpsed laused on iganenud. Võib-olla kasutati neid meie vanemate ajal, aga ühiskond on sellest ajast edasi arenenud ja see on väga hea. Parem on julgustada lapsi ja laste neil endil valida, mida nad elus teha tahavad.