Väärt nõu! Kuidas näha välja nagu tõeline superstaar, tegemata selleks erilisi rahalisi väljaminekuid?

Välimusest hinnalisema mulje jätmiseks spikerda, kuidas teevad seda moemaailma eeskujud ja hinnatud stiiliikoonid. Väga popp on luua väikeste detailidega mängides põnevaid kihte, mis näivad kui kallis kõrgdisain. Näiteks: kanna suuri kardigan-mantleid silmatorkavate vöödega, sokke ära peida püksisäärde, vaid sikuta need uhkusega pükste peale. Ka bleiser, selle all kapuutsiga dressipluus ja plisseeritud seelik on ihaldatud kombo.