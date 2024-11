30+ UUEL RINGIL | Milline näeb välja kooselu nartsissisti, sotsiopaadi või skisofreenikuga?

Täpsemalt, milline näeb välja paarisuhe, kus ühel paarilisel on väljakujunenud isiksusehäire. Kes siis on ikkagi need nartsissitid, sotsiopaadid, skisofreenikud, kellega suhe võib olla tõepoolest kurnav ja võimatu. Kui sageli sildistavad inimesed oma paarilisi krõbedate diagnoosiga? Mis vahe on häirival käitumisel ja kliinilisel isiksusehäirel?