Näitlejanna Gillian Anderson piilus naiste seksifantaasiaid: me räägime tulnukatest, Harry Potterist, robotitest, Suurjalgadest...

Anderson palus projekti jaoks naiste abi üle kogu maailma. Ta soovis, et naised jagaksid temaga oma seksuaalfantaasiaid. Kõik saadetud kirjad lisati anonüümselt raamatusse, mis portreteerib naiste seksuaalsust ja uurib, mida tähendab tänapäeval naine olla.

„Kas on fantaasiat, millest te pole kunagi kellelegi rääkinud, või midagi, mida jagaksite ainult usaldusisikutega, kui üldse kellegagi? Ükskõik kust sa pärit oled, kellega sa magad või kellega ei maga, olenemata sellest, kas sa oled 18- või 80-aastane: ma tahan sinust kuulda. Kirjuta mulle,“ julgustas Anderson toona.

Nüüd on naised oma lood ära rääkinud ja raamat „Want“ ilmunud.

„Üllatav on see, et 2024. aastal ümbritseb fantaasiaid endiselt tabu, ja on hämmastav lugeda, et naised räägivad endiselt sellest, et nad peavad oma vajadusi justkui alla suruma,“ imestas Anderson.

„Kuna nad ei taha tekitada kohmetuid olukordi, nad ei taha, et nende partner tunneks, et nad ei hinda nende pingutust, ja nad ei taha ka nende aega raisata... See on tõesti huvitav, kas pole,“ rääkis Anderson. „Ma olen näitleja, ma ei ole spetsialist, ma ei ole terapeut. Minu arvates on see põnev teema ja nende naistega rääkides kogen seda, et sellest peab veelgi rohkem rääkima.“

Anderson vihjab, et raamatus on fantaasiad piiritud. „Me räägime tulnukatest, Harry Potterist, Harry Stylesist, me räägime robotitest, suurest jalgadest,“ loetleb ta ning lisab, et raamatus on ka palju õrnu ja intiimseid lugusid. „Noored tüdrukud, kes alles on alustanud seksuaalelu, 70. eluaastates naised, kes pole kunagi suudelnud, naised, kes on olnud abielus 35 aastat ja on oma elust kurnatud.“

Raamat on inspireeritud Nancy Friday ülipopulaarsest raamatust „My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies“, mis avaldati 1973. aastal. Seda peetakse ajastut määravaks tähelepanekuks naiste seksuaalelu kohta ning Anderson soovib oma uue projektiga teha sama – näidata 21. sajandi naist ja tema salajasi soove.

„Naistena teame, et seks on midagi enamat kui lihtsalt seks,“ selgitab Anderson oma ettevõtmist.