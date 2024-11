Unusta Tinder! Hoopis see on rakendus, kust võiks leida endale eluarmastuse ja rahaliselt normaalses seisus oleva kallima

„Töö mängib meie eludes olulist rolli. Kujuta ette oma tulevikku. Kujuta seda kohe väga hästi ette, mõtle ka lapsed sinna sisse. Kui palju sa tahad, et su tulevane kaaslane raha teeniks? Kui palju võiks ta kodus olla? Milline võiks olla see töökoht, mille peale mõeldes oleksid sa uhke, et just see on sinu kaaslasel? Kui oled selle välja mõelnud, otsi LinkedInist selle karjääri peal olevaid inimesi. Vaata, et su geotag (asukoht) oleks sisse lülitatud, ja vaata, kes välja ilmuvad. Siis saad nende inimestega juba ühendust võtta,“ õpetab Ziff.