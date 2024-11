Tolmulestad ja muud allergeenid! Levinud viga, millele inimesed rätikute ja voodipesu pesemisel ei mõtle

Kasuta „õiget“ tolmuimejat

Tolmuimejat valides, tuleks kindlasti valida mitmekihilise filtrite süsteemiga masin, sest see suudab kinni püüda isegi väikseimad tolmuosakesed ja allergeenid, näiteks tolmulestad, loomakarvad ja -kõõm. Tavafiltriga tolmuimejad võivad allergeenid lihtsalt õhku tagasi paisata. Täna on juba turul ka robottolmuimejaid, mille puhastusjaamad kasutavad aurupuhastust, et pärast koristust põrandapindadelt kogutu mopipatjadelt kätte saada, vähendades sellega baktereid ning hoides mopid hügieeniliste ja lõhnavabadena. Robottolmuimejat valides on soovitatav vaadata just kogumisjaamaga masinate poole. Tänu hügieenilisele tolmukasti tühjendamisviisile, liigub kogutud mustus ja allergeenid otse tolmukotti ning mitmekihiline filtreerimissüsteem püüab kinni peaaegu 100% peentolmust.

Voodipesu ja rätikud vajavad pesuks kõrgemat temperatuuri

Kui kangad vähegi lubavad, siis tuleks voodipesu ja näiteks rätikuid ehk kangaid, mis koguvad rohkem tolmu ja erinevaid allergeene, pesta kuumas vees. Selleks on sobilik 60°C, mis aitab hävitada tolmulesti ja muidu allergeenseid osakesi. Siinjuures on aga oluline jälgida ka kanga tootjapoolseid soovitusi, et mitte riiet rikkuda. Samuti tasub tähelepanu pöörata oma pesumasina võimekusele.

Pesukuivati ja nõudepesumasin korjavad „nähtamatult“ tolmu

Siiski kogub pesukuivati palju tolmu ja riidekiudu, mistõttu on oluline ebemefiltrit regulaarselt vahetada. Kuna see kogub kokku kuivatusest tekkiva kangatolmu, siis kogu masinat nii tihti puhastada pole vaja. Teine salakaval bakterikoguja on nõudepesumasin ning seda eriti kummitihendite ümber, seetõttu on hea regulaarselt nõudepesumasin spetsiaalse puhastusvahendiga üle käia.

Riiete aurutamine on kasulikum kui oskad arvata

Erinevate kangaste aurutamine on väga kasulik nii hügieeni mõttes kui ka allergeenide leviku peatamiseks.

Filtrite vahetamine on vältimatu

Kõikide kodumasinate parimaks ja tõhusamaks töötamiseks, on oluline nende filtreid ka regulaarselt vahetada. Mitmed nutikad kodumasinad annavad ka ise märku, millal vana filter on eluaja lõpus ning oleks aeg uus ja puhas filter lisada.