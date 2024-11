Mitte ainult ketid ja piitsad! Uuring kinnitab: kiiksuga seks muutub järjest populaarsemaks

Erootilise platvormi Arya Fyi uurigust selgus, et 35% kasutajatest on näidanud üles huvi vürtsitada voodielu. Kuna inimesed on muutumas üha avatumaks ning klassikaline misjonäripoos triivib järjest kaugemale, on hakatud nüüd huvi tundma kolme peamise asja vastu. Nendeks on erinevad sensoorsed mängud, köidikud ja oraalseks. Kuid mitte ainult! Suur osa 100 000 vastajast märkisid, et soovivad siduda „kiiksuga“ seksi romantilisemate ja sensuaalsemate mängustiilidega, segades kirge eksperimenteerimisega.

„Tõde on see, et mehed tahavad juhiseid ja teavet selle kohta, kuidas olla paremad armastajad,“ tunnistas dr Laurie Mintz, raamatu „Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters — and How to Get It“ autor. „Me teame, et naiste nauding on enamiku meeste jaoks oluline, kuid arvestades pikaajalist „orgasmilõhet“ ja naiste suuremat seksuaalse rahulolematuse määra, on selge, et mehed on segadused, milline „hea seks“ naiste jaoks välja näeb,“ sõnas Mintz ning lisas, et just seetõttu on naised nüüd agaramad ka voodis.