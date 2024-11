Eesti ettevõtja Andero lapsepõlves kogetud raskustest: ma teadsin, et mind ei aita keegi teine peale minu enda

Andero Keronen, ettevõtte No Bananas kaasasutaja ja tegevjuht on mees, kelle elujõud ja sihikindlus võiks olla inspiratsiooniks paljudele. Vähesed aga teavad, et tema tugevust pole kujundanud mitte ainult ettevõtluskogemus, vaid ka rasked kogemused lapsepõlvest – just need nooruses kogetud katsumused on aidanud Anderol kasvada ning kujundasid temas vaimse vastupidavuse, mis teda täna edasi viib.