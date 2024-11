KUULA | M els räägib muusikamaailma telgitagustest ja jagab suuri plaane

M els kergitab loori, mis toimub lavalaudasid katvate kardinate taga ja kui palju on selles maailmas kadedust. Avatult räägitakse ka mentaalsest tervisest ja kuidas seda hoida meelelahtusmaailmas. Juttu tuleb ka uuest singlist „Running from you“ ja mis on lauljatari järgmised sammud.