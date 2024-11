Kas kiidad heaks? John Krasinski valiti maailma seksikaimaks meheks. „Juhe jooksis täiesti kokku!“

Väljaanne People on pärjanud seksikaid mehi juba aastakümneid. Väidetavalt sai traditsioon alguse 1985. aastal, kui toimetaja Jess Cagle ühel koosolekul tõdes, et maailma seksikaima mehe tiitlit võiks kanda Mel Gibson .

„Ma ei ärka tavaliselt nii, et mõtlen: „Kas see on päev, mil mul palutakse olla maailma kõige seksikam mees?“ Ja ometi oli see päev, mil te seda tegite. Olete minu jaoks lati tõesti kõrgele tõstnud,“ lisas Krasinski väljaande People kaaneloos.