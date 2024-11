Statistikaameti uuring: iga kolmas Eesti naine ja iga kuues mees on tööl kogenud seksuaalset ahistamist

Kõige sagedamini kogevad naised tööl seksuaalset ahistamist meeskolleegi poolt (33%). Ülemuse poolt on seksuaalset ahistamist tundnud 16% sellise kogemusega naistest. Ka mehed puutuvad tööl kõige sagedamini seksuaalse ahistamisega kokku just meeskolleegi poolt (31%).

Statistikaameti projektijuht Jana Bruns selgitas, et seksuaalne ahistamine on seksuaalse alatooniga soovimatu käitumine, mis on inimest solvanud, alandanud või hirmutanud. „Suhteuuringus palusime inimestel mõelda, kas nad on kogu oma tööelu jooksul, nii praeguses kui eelnevates töökohtades, kogenud sellist käitumist,“ rääkis Bruns. Brunsi sõnul lähtuvad uuringu tulemused inimeste endi vastustest tunnetatud ebakohasuste kohta. „Mis võib tunduda seksuaalselt ebakohane ja ahistav ühele inimesele, ei pruugi nii tunduda teisele,“ rõhutas Bruns.