Lõpetamata ülesanded, vajadus kogu aeg millegi uue järele. Mis juhtub, kui jätad oma baasvajadused pikalt rahuldamata?

Kuulamine ei ole meie kaasasündinud võimekus, see on oskus, mida on vaja õppida ja vastutus selle õppimise eest on igal täiskasvanul. „Kui me ei muuda oma mustreid, anname need edasi oma lastele ning nemad kordavad neid. 20-30 aasta pärast on nemad hädas oma suhetes ja oma lastega... see on lõputu nõiaring,“ tõdeb Urme. Talle meeldib väga mõte, et me kõik saame muuta oma põlvkondade mustreid, kui hakkame midagi teisiti tegema. Ja kui näeme oma töö vilju, annab see mõnusa tunde, et vau – mul on tõeline vägi!