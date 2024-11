Ole juba algusest peale valvas! Märgid, mis viitavad, et tegu on naistemehega, kes on harjunud petma

Suhtumine petmisesse

Kui jututeemaks tuleb petmine, siis suhtub ta sellesse üsna rahulikult ega näe põhjust, miks sellest peaks nii suurt numbrit tegema. Tema ei näe põhjust muretsemiseks. Kui sa küsid, kuidas tema sellesse suhtub ja millised on tema isiklikud kogemused, siis üritab ta teemat vahetada ega anna selget vastust. Vähemalt on kindel see, et ta ei mõista hukka neid, kes petavad.

Ta pakub üle

Kui te kohtusite, hakkas ta kohe rääkima, et te olete lausa loodud teineteise jaoks. Hoolimata sellest, et te õieti ei tunnegi teineteist, on ta juba sinu suur austaja. Loomulikult on ta selline ka kõikide teiste naistega. Ta on harjunud naiste südameid võitma.

Ta on juba petnud

Kui sa tead, et ta on juba petnud, siis suure tõenäosusega petab ta ka sind. Üldiselt ei hakka petja kohe rääkima oma tegemistest. Ta ei räägi sulle, miks ta lahku läks oma eelmisest kaaslasest ega räägi imelikul kombel üldse oma eksidest.

Ta oskab väga hästi valetada

Mis siis, et tegemist on tühiste valedega, aga lihtsalt see, kuidas ta nii süütult ja loomuliku näoga valetab, on üsna hirmutav. Ta usub ise ka mõnikord oma valedesse ega tea enam, millal ta räägib tõtt ja millal valetab.

Ta on armukade

Truudusetu inimene teab, kui lihtne on petta ja arvab, et kõik teised ka petavad. Kui sa peaksid kellegagi kohtuma, hakkab ta sinu taga luurama ja teeb sulle selliseid märkuseid nagu: „Ma ju teadsin, et sa leiad kellegi teise, see on ainult aja küsimus.“ Või siis kritiseerib ta seda, kuidas sa riides käid või teeb märkuseid selle kohta, kuidas sa teistega räägid.

Ta on egoist

Kõike peab nii tegema nagu tema seda tahab, ta ei arvesta teiste arvamusega, eriti juhul, kui see erineb tema omast. Tal on raske jagada ja ta alandab sind kogu aeg. Teiste sõnadega käitub ta nagu truudusetu inimene. Egoistidel on see oskus ratsionaliseerida ja õigustada petmist.

Ta on kergemeelne