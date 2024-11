PEEGLIJUTUD kinkidest | Anu Saagim esimest korda oma ilulõikustest: „Kuu aega taastusin. See oli päris karm kogemus!“

Sellest nädalast on Naistekas.ee eetris taas populaarne ilusaade „Peeglijutud“ Kingieri, mis on kohustuslik kuulamine kõigile iluhuvilistele. Seekordsetes saa-detes ei keskenduta pelgalt ilule vaid ka kingiideedele, mis aitavad teid enne jõulu- ja aastavahtuse tralli veelgi energilsemaks ja säravamaks muutuda ning seda otsatut ilu ka uuel aastal endas hoida.

„Kurrnjäu,“ hüüatab Anu tervituseks ning lustakad „Peeglijutud“ algavad! Kuna jõulud on ukse- ees, on viimane aeg keskenduda sellele, mida oma armsatele lähedastele kinkida. Olgem ausad, kuna kaubanduskeskuste virr-varris on kee-ruline orienteeruda, tasub kuulata oma ala spetsialistide soovitusi. Kuidas kinkida midagi sellist, mis ka kingisaajat rõõmustaks?

Loomulikult ei jää rääkimata ka kohustuslikud ilujutud. Alustuseks võetakse luubi alla ilulõikused ja jälle see Botox. Kas Botox on ikka n-ö lõunapausi protseduur nagu seda kergemeelselt kutsutakse? Mida teavad sellest rääkida iluhoolikud Anu ja Reet oma isiklikest kogemustest? „Me ei räägi sellest, et naised saunalaval rääkisid, vaid seda on rääkinud ka ilu-kirurgid ise,“ avaldab iluhoolik Reet karmi tõe, mida kõike võib kahjuks vale „iluspesialisti“ käe all tehtud ilusüstide tagajärjel juhtuda. „Võib minna nii ja võib minna ka naa. Meie ei ilusta midagi, räägime nii nagu asjad on.“