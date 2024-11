Näitlejanna Michelle Yeoh avameelselt viljatusest: see võis olla ka peamine tegur, mis mu esimese abielu lagunes

Paar päeva tagasi rääkis 62-aastane näitlejanna BBC Radio 4 saates Woman’s Hour, kuidas ta tundis end läbikukkununa, kuna tal polnud võimalust emaks saada.

„Arvan, et halvim hetk oli iga kuu, sest tunned end läbikukkununa,“ sõnas armastatud näitlejanna. „Ja siis sa mõtled, et milleks sa nii tunned. Ma arvan, et ühel hetkel sa lihtsalt lõpetad enda süüdistamise. Sa lihtsalt mõtled, et su kehas on teatud asjad, mis ei toimi nii nagu peaks. Nii lihtsalt on,“ ütles Yeoh ja lisas: „Sa pead lihtsalt lahti laskma ja edasi liikuma. Ja ma arvan, et jõuate punkti, kus peate lõpetama enda süüdistamise.“

Näitlejanna rääkis ka sellest, kuidas tema viljatus mõjutas tema esimest abielu ärimees Dickson Pooniga, kellega ta oli abielus aastatel 1988–1992. „ See (viljatus- toim.) võis olla ka peamine tegur, mis mu esimese abielu lagunes,“ ütles näitlejanna ja lisas, et tal kulus kaua aega, enne kui ta leppis sellega, et tal ei saa olema bioloogilisi lapsi.

Yeoh rõhutas ka seda, et lahkuminek toona oli vajalik. „10 aasta või 20 aasta pärast ei saaks ma ikka veel anda talle perekonda, mida ta ihkab.“ Seejärel kutsus Yeoh paare üles rääkima pereplaneerimisest juba oma suhete alguses. Kui Yeohi esimene abikaasa Poon sai lapse, sai Yeoh’ist lapse ristiema.

Nüüd on Yeoh abielus Prantsuse autospordijuhi Jean Todtiga. Näitlejanna tõdes, et kuigi ta mõtleb endiselt sellele, et tal pole võimalik olnud perekonda luua, on ta tänu oma kasupojale siiski õnnelik vanaema . „Ma olen 62. Muidugi ei kavatse ma praegu last saada, aga me saime just lapselapse,“ ütles ta. „Sel hetkel tunned, et oled ikka väga-väga õnnistatud, sest sul on siiski laps.“

allikas: people.com

