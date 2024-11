30+ UUEL RINGIL | „Mitte keegi ei peaks kannatama halba seksi!“ Magamistoa kiivalt varjatud telgitagused

Juttu tuleb seksuaalfantaasiatest, tabudest, piiride ning ootuste paika panemisest. Kui palju siis ikkagi on liiga palju? Kui palju liiga vähe? Mida teha, kui „kõik muu“ on imeline, aga suhet varjutab halb seks? Kuidas pidada pealtnäha piinlikku vestlust, et väljendada oma vajadusi, et seks ei muutuks naudingu asemel tüütuks kohustuseks? Kuula, mõtle kaasa ja avasta, kuidas muuta seksuaalelu taas nauditavaks – sest keegi ei peaks kannatama halba seksi!