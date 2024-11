Florence Pugh lasi tervisemurede tõttu munarakud külmutada: mul on hea meel, et ma sellest teada sain, sest olen alati lapsi tahtnud

Näitlejanna sõnul oli ta PCOS-ist kuulnud, kuid ta ei arvanud, et see on nii levinud tervisemure. „Ma tõesti lihtsalt arvasin, et see on midagi, mida sa tunned ja mida sa tead, et sul on ja et see pole tegelikult mure. Ja siis muidugi avastate, et teil endal on see olemas, ja mõistate, et peate oma elustiili muutma, peate olema proaktiivne ja mõtlema tulevikule,“ ütles Pugh. „Ma arvan, et paljude noorte naiste puhul pole see tingimata see, mille peale 20ndates eluaastates mõelda.“