Suhe sai lõpu, kuid laenud jäävad. Millised on variandid selles olukorras ühise kodulaenu tasumiseks?

Siiski on ühise koduga vahel seotud ka emotsioonid ning sellest ei soovita loobuda. Lisaks vara maha müümisele on võimalik ka ühte partnerit laenulepingust vabastada. Sel juhul saab kirjutada kinnisvara ühe inimese nimele ning osa varasemalt makstud laenusummast teisele osapoolele kompenseerida. Pank vaatab sel juhul uuesti üle inimese sissetulekud ja finantskohustused ning hindab, kas inimene on võimeline üksinda järelejäänud laenu tasuma. „Ekslikult arvatakse vahel, et üksikul inimesel ei ole võimalik laenu maksta või ka uut kodulaenu taotleda, eriti kui on olemas ka lapsed. Pank vaatab siiski inimese kulusid, sissetulekuid ja finantskäitumist tervikuna ja teeb otsuse nende andmete pealt,“ ütles Hakiainen.

Kolmas variant on ka edasi üheskoos laenu maksta ning olla koos kinnisvara omanikud, ent see on Hakiaineni sõnul riskantsem. „Eraldi koliva inimese kulud kasvavad märgatavalt, sest tal on vaja maksta lisaks ühise laenu tasumisele ka näiteks üüri, uue kodu jaoks sisustust jne. Samuti on tal raskem saada pangast uut laenu, sest tema kulud on suuremad. Lisaks on tõenäoline, et see ühine kodu müüakse tulevikus ikkagi maha ning siis on nii ehk naa vaja vara jagamisega tegeleda.“