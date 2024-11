KUST SA, LILLEKE, SIIA SAID?│ Paks olla ei ole kuidagi halvem või parem kui peenike

Miks on nii, et Willendorfi Veenuse kuju tähistas kunagi ammu nii tervislikkust kui kaunidust, kuid ühel hetkel muutus lopsakus häbiväärseks? Ja häbiväärseks kelle sõnul? Ajalooliselt pole erinevates kultuurides kunagi inimeste, ja eelkõige naiste, kehakujule nii palju tähelepanu pööratud kui täna. Miks see nii on? Või õigupoolest, miks me arvame, et see üldse meie asi on, milline keegi välja näeb või välja näha otsustab?