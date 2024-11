ARVAMUS | „Pole kunagi mõelnud, et peaksin meest ümber kasvatama. Elu on loterii ja peab leppima või lahku minema“

„Pole kunagi mõelnud, et peaksin meest ümber kasvatama, eriti ei olnud see mõeldav nõukogude ajal. Ei ta tahtnud oma emaga suhelda, rääkimata minu emast. Võõrutas kõigist sugulastest ära.

No mis teha ja kuhu neil naistel väga minna on. Ei siis ega nüüd, eriti kui lapsed ka. Elu on loterii ja peab leppima või lahku minema. Tänapäeval pole see ka kerge. Ilmselt pikem tutvumisaeg oleks mõistlik, enne kui leivad ühte kappi panna.“