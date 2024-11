Juhuslik sõnum WhatsAppi's viis „suhtesse“, mis lõppes võlgade ja laialdase laimukampaaniaga

Manipuleerimisjuhtumeid tuleb ette järjest rohkem, hoiatab SEB turbejuht Kätlin Kukk.

Kübermaailma võlu ja valu on see, et kogu maailm on ühe kliki kaugusel ja samal ajal oleme meie kogu maailmale kättesaadavad. Kui tehnoloogia pakub meile uue võimaluse, avaneb samamoodi uus võimalus kuritarvitajatele, seda nii pettuste kui ka vägivalla kontekstis ning mida aeg edasi, seda sügavamaks ja keerukamaks muutuvad kurjategijate skeemid. Tavalistest pettustest on saanud täiesti uued skeemid ning anonüümsetest kelmustest lähisuhtevägivald.

Pangana näeme meie eelkõige finantspettuseid. Petturid teevad kõik endast oleneva, et saada kätte ohvri pikalt kogutud säästud. Tavalise finantspettuse taga on kontrollivat käitumist, ähvardusi, manipuleerimist – erinevaid elemente, mida kasutatakse ka lähisuhtevägivalla kirjeldamisel. Kaasus aga ei lõppe säästudest ilma jäämisega. Kurjategijad manipuleerivad, räägivad armastusest ja kooselust ning võidavad ohvri südame, et ärgitada ohvrit võtma laenu või kasutama tema nimel olevaid kontosid kuritegelikel eesmärkidel. Selle kaasaegse nähtuse kohta on võetud kasutusele lausa eraldi termin – armukelm ning 2022. aastal jõudis eetrisse dokumentaalfilm „Tinder Swindler,“ mis halastamatu netikelmi kavala skeemi päevavalgele toob.

See tundub kui tuim säästude, raha ja laenude virvarr, kuid üha enam on seal taga mitte lihtsalt pettuse ohver, vaid ka vägivalla ning isegi lähisuhtevägivalla ohver. Justnimelt lähisuhte, sest on teada juhtumeid, kus kelmid loovad tundeid ja suhteid väga pika perioodi jooksul, enne kui ründama asuvad. Kui usalduslik suhe on loodud, siis avaneb Pandora laegas, kust leiab nii vaimset, finantsilist, seksuaalset kui halvimal juhul lõpuks ka füüsilist vägivalda. Üks Eestis elav naine oli n-ö „suhtes“ ligi aasta, enne kui kelm temalt raha küsima hakkas.