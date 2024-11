Vana hea ravivõte - viinasokid. Proviisor selgitab, mis sümptomite korral ei tohi lapsele kindlasti viinasokke teha

Lapse palavikku peaks alandama hakkama alates 38 kraadisest palavikust. „Kõige olulisem on anda lapsele palju jahedat juua – vesi on parim valik, kuid sobivad ka mahlad või viimases hädas isegi limonaad, kui laps midagi muud ei soovi,“ selgitab Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokk.

Sokk rõhutab, et kindlasti ei tohi palavikus lapsele määrida rinnale või talla alla soojendavaid salve nagu näiteks hanerasv. Ka on paljud vanemad kuulnud viinasokkidest kui palaviku alandamise nipist, kuid proviisori sõnul pole need alati sobivad.