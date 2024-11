„Immuunsus nõrgeneb, oleme ärritunumad.“ Tervisele mõjuv mure, mis pühade ajal kimbutab paljusid

„Pühadehooaeg tähendab sageli lisatoimetusi ja -tegevusi, mis häirivad meie igapäevarutiini ja võivad põhjustada unepuudust. IKEA uuringust selgus, et iga kuues eestlane magab pühadeperioodil kuni kolm tundi tavapärasest vähem. Vähene uni ja katkised unemustrid võivad aga mõjutada meie füüsilist ja vaimset heaolu. Kui uni on paigast ära, oleme väsinud, rohkem ärritunud, meie immuunsus nõrgeneb ja me ei saa nii hästi keskenduda. Mõned uuringud näitavad, et ebapiisav uni vähendab stressitaluvust ning tõstab veres kortisooli taset, mis võib omakorda häirida nii meie meeleolu kui ka emotsionaalset stabiilsust, mis on jõulude ajal eriti oluline,“ sõnas psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik.

Uneekspert soovitab seada oma heaolu alati esikohale. See võib tähendada näiteks inimeste võõrustamisest või külastamisest äraütlemist. Kuna pere või sugulaste juures käimine võib tunduda kohustusena, tekitab see tihti tarbetut stressi ja võib mõjuda sinu pikas pühadenimekirjas järgmise tegevusena. Kui külastusplaanid on paigas, saad teha veel palju muud, et end pühadesaginas puhanuna tunda.

Kuidas pühadeaeg rahulikumalt vastu võtta?

Kuna jõuludeni on jäänud veel vaid kuu aega, soovitab sisekujundaja pühadetegevused ette planeerida, et vähendada liigset stressi ja päriselt hetkes kohal olla. „Etteplaneerimine, olgu selleks siis kingituste ostmine ja pakkimine, kodu kaunistamine või söögimenüü paika panemine, on jõuluperioodil üks väga teretulnud nipp. Kui sa jagad toimingud nädalate peale laiali, väldid viimase hetke tormamist ja saad nautida rahulikumat pühadeaega,“ ütles IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.

Ta lisab, et ühtlasi piisab kiirel pühadeperioodil kümnest minutist, et rahulikult istuda ja teed juua, et oma vaimset heaolu turgutada. Selle jaoks soovitab sisekujundaja luua väikese nurga, mis on mõeldud lõõgastavateks tegevusteks, olgu selleks siis sooja joogi nautimine, lugemine või lihtsalt puhkamine.