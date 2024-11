ARVAMUS | „Püsib arusaamine, et naine peab kõigega hakkama saama ja ilus välja nägema. Mehel algab töölt koju jõudes puhkeaeg.“

„Püsib arusaamine, et naisel peab olema aega iga päev selleks, et end kosmeetikaga ehtida, juuksed korras hoida, süüa teha hommikul ja õhtul, puhkepäeval isegi kolm korda. Kodu koristada peeaegu iga päev, hoida saledat joont, triikida ja pesta pesu, pesta nõusid, korraldada perekondlikke pidulikke õhtuid. Ja loomulikult olla voodis tõeline ime ning tuleb ka kauplustes käia kasvõi toitu ostmas ning kui on lapsed, siis neid kasvatada ja nendega koos õppida.

Samas pole saladus, et palka saavad täistööajaga töötavad naised Eestis 25-50% vähem kui samal erialal töötavad mehed. Mehe ülesanne on vaadata telesaated, töötada tavaliselt ehitusel, elektriku või santehnikuna või veel kusagil, kuid mehel algab seaduslik puhkeaeg alati töölt koju jõudmisega.

Kuna pärast mesinädalaid selgub, et tal ei ole ikkagi supernaist, siis tal on palju sõpru ja sõbrannasid, kes täiendavad mehe ebakvaliteetset ja puudulikku naist. Mehed ei aita naist kodutöödes, kusjuures tihti joovad palga maha või varjavad oma sissetulekut, käivad kasiinos ja veedavad palju aega kaunite sõbrannade seltsis. Sõbrannad on ka ise väga agressiivsed, sest soovitakse see niinimetatud kuldmees kätte saada iga hinnaga, sest loodus sunnib seda tegema ellujäämise nimel.“