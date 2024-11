30+ UUEL RINGIL | Pakkisin enda ja oma lapse asjad kui mees mulle jõululaupäeval kallale tuli

Statistika on halastamatu: aasta kaunimal ajal, mil perekond peaks olema ühtsem kui kunagi varem, registreeritakse kõige enam lähisuhtevägivalla juhtumeid. See on probleem, millest enamik eelistab vaikida, kuid mis võetakse luubi alla podcasti „30+„ viimases episoodis.

Saatejuhid Marjen Võsujalg ja Liis Elts otsustasid murda valehäbi müüri ja tõid kuulajate ette teema, millest on ebamugav rääkida, kuid millest on hädavajalik rääkida. Lähisuhtevägivald. Selle erinevad, tihti varjatud vormid. Selle laastavad tagajärjed. Ja ohvrite vaikus, mida toetab ühiskonna mugav silmade kinni pigistamine.

„Meie peres sellist asja pole!“

Tihti keeratakse lähisuhtevägivallale selg justkui see eksisteeriks ainult teistes peredes, teistel tänavatel. Laused nagu „Meie peres sellist asja ei juhtu!“ või „Minuga nii ei juhtu!“ on osa sügavalt juurdunud eitamisest, mis laseb vägivallal jätkuda. On juurdunud arusaam, et kui sinist silma ja murtud ribisid ei ole, siis vägivalda ka ei eksisteeri. Kas ikka ei eksisteeri?

Marjen ja Liis lükkasid selle müüdi ümber. Füüsiline vägivald on vaid jäämäe tipp. Vaimne vägivald, mis väljendub pidevas alandamises, solvamises või partneri enesehinnangu murdmises, on vähemalt sama hävitav. Majanduslik vägivald – näiteks olukorrad, kus partner kontrollib igat senti - isegi raha hügieenitarvete ostmise jaoks tuleb välja lunida – purustab ohvri iseseisvuse ja enesehinnangu.

Valehäbi ja topeltstandardid

Podcastis arutletakse teema üle, mis ühiskonnas sageli tabuks jääb: kui vägivalla ohver on mees, mitte naine. Kuigi see on haruldasem, kaasneb meestega tihti veel suurem valehäbi, mis muudab abi otsimise pea võimatuks.

Lapsed, kes kasvavad vaikuses

Üks valusamaid teemasid, mida episoodis käsitleti, oli laste olukord vägivaldses peres. Traumad, mis ei parane lihtsalt jõulupühal saadud kingitusega. Milline täiskasvanu sirgub lapsest, kelle iga päev on täidetud hirmuga?