Paris Hilton pole kunagi kosmeetilisi protseduure teinud: see on ainus asi, mida olen teinud alates 8-eluaastast

43-aastane Paris Hilton rääkis Zach Sangi taskuhäälingusaates ja paljastas, et on suutnud oma nahka väga hästi hooldada, ilma, et oleks pidanud selleks erinevaid süste või operatsioone tegema,.

„Tunnen väga suurt uhkust, et olen täiesti loomulik,“ rääkis ta Sangile. Hilton tunnistas, et ta on end alati päikse eest kaitstud“ ja pole kunagi teinud Botoxit, süstinud, teinud operatsiooni ega midagi säärast.

„Ma olen seda sõna otseses mõttes teinud alates 8-aastasest,“ avaldas Hilton. Kuid see pole veel kõik. Selgub, et tõsielustaaril on majas ka spaa, kus on kõiksugused võimalused enda ilu hoida ja turgutada. „Olen oma majja ehitanud ka spaa nimega Sliving Spa,“ ütles ta. „Sellel on kõige eepilisemad LED-valgustid, niisutavad masinad, baroteraapia kamber ja krüoteraapia kabinet. Põhimõtteliselt on see tõeline spaa.“