"Ära ole selline toss, võid võtta küll ühe õlle, kui tahad.“ Oskuslik manipuleerimisvorm, mida paljud naised harrastavad

„Mõni naine ütleb sõprade seltskonnale oma mehele, et ära ole selline toss, võid võtta küll ühe õlle, kui tahad. Üritatakse jätta muljet, et ta üldse ei kamanda, vaid laseb mehel kõike otsustada, aga mees on selline tossike, kes lihtsalt ise küsib naiselt luba.

Tegelikkuses see just viitabki vägivallale ja mees on lihtsalt segaduses ja teadmatuses, millal naine lubab või lausa tahab, et mees ise otsustaks oma soove, ja millal mitte... Ja loomulikult ka teadmatuses, et juhul kui tal on lubatud ise otsustada ja ta otsustab valesti (naise sooviga risti) siis missugused karistussanktsioonid see pärast endaga kaasa toob naisepoolse vägivalla näol.“