Tunned toidu maitset halvemini kui varem? Hambaarstidel on selleks puhuks soovitada üht tõhusat trikki

Kliinik 32 hambaarst dr Triin Linnamägi märgib, et üks asi on see, kui inimene õpib aja jooksul nautima vürtsikamat toitu, mis pakub maitseelamusi ning ei kujuta tervisele kahju. „Teine asi on aga ajas kasvav harjumus järjest rohkem soola või suhkrut toidu sisse panna, millel on juba tõestatud mõju tervisele. Sealhulgas on iga lisanduv lusikatäis suhkrut kahjulik hammastele,“ rõhutab hambaarst.

Eraldi teema on ka töödeldud toit ja kõikvõimalikud snäkid, mis on enamasti tugevalt maitsetatud. „Kui keel on puhas, on kiirtoidu maitsed paremini tunda ning kergem on söömist lõpetada, tervislikumat toitu valida ja mitte end üle süüa,“ soovitab dr Linnamägi.

Dr Linnamägi sõnul peaks regulaarse hammaste hoolduse komplekti kuuluma hambahari ja hambapasta, hambaniit ja keelekaabits. Viimast ei ole doktori sõnul vaja igapäevaselt. „Enamikul juhtudel piisab kord nädalas keele puhastamisest, et saavutada parem maitsetundlikkus. Sagedamini tasub keelekaabitsat kasutada siis, kui keelel on silmaga näha kattu või kui olete olnud haige, sest keele puhastamine on ka tõhus viis mikroobidest lahti saamiseks,“ ütles arst.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada