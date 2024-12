Puust ja punaseks! Kuidas seletada lapsele või täiskasvanule, mis on suurimad ohud investeerimisel ja mida see üldse tähendab?

Jääd hätta lapse küsimustele vastuste leidmisel? Teeme põhilised küsimused puust ja punaseks – et investeerimisteekond oleks selgem nii lapsele kui vanemale.

Mis on investeerimine?

Investeerimine tähendab oma raha paigutamist lootusega, et see aja jooksul kasvab ja toob kasumit. Aktsiatesse investeerimine tähendab kõige lihtsamalt öeldes, et sa ostad ettevõttest väikse osa ning kui ettevõttel läheb hästi, siis sinu aktsia väärtus kasvab. Näiteks kui sa ostad Tesla aktsiaid, siis saab sinust väga väike ettevõtte omanik. Kui elektriautodel läheb hästi ja Tesla majandustulemused on head, siis tõuseb ka aktsia hind ja kui sa kunagi tulevikus otsustad oma aktsiaid maha müüa, siis saad nende eest rohkem raha tagasi, kui sa alguses maksid. Nii saabki aktsiatest teenida kasumit.

Kuid aktsiatesse investeerimisel on ka risk – kui ettevõttel läheb halvasti, siis võib aktsiate hind langeda ja siis on sinu investeering vähem väärt kui alguses. Aktsiatesse investeerimine võib tuua nii kasumit kui ka kahjumit, ja seepärast on oluline mõelda, kuhu ja kuidas investeerida.

Kui ma ostan aktsia, siis kuhu mu raha läheb?

Kõige lihtsamalt öeldes käib börsi kauplemise protsess nii: ettevõte tahab investeeringuteks või muuks kuluks kaasata korraga palju raha, saada samal ajal tähelepanu ning pakkuda esimestele aktsionäridele võimalust oma osalust maha müüa. Niisiis läheb ettevõte börsile ehk teeb IPO. Kui IPO on läbi, siis on ettevõte börsil ning algab tavapärane järelturul kauplemine. Seega enamasti kaupled sa teiste investoritega – sina tahad aktsiat osta, keegi teine tahab müüa ning tehing toimub teie vahel. Raha liigub sinu ja selle müüja vahel, kellelt aktsiad ostsid. Ettevõte, näiteks eelmainitud Tesla, ei saa seega raha endale, kui sa just ei ostnud aktsiaid IPO käigus.

Mis paneb aktsia tõusma? Mis paneb aktsia langema?