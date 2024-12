Südantsoojendav žest. Kate Middleton tegi puuetega lastele armsa kingituse, et pühade aega helgemaks muuta

Kuningliku pere fännid olid sellisest südantsoojendavast žestist väga liigutatud ja kirjutasid ka sotsiaalmeedias, kui kena see Kate Middletonist oli. „See on väga ilus žest, mida teha. Nautige jõulupuu ehtimist!“ kirjutasid fännid.

Kate Middleton on varemgi rõhutanud, et „kõige tumedamatel aegadel“ on väga oluline just armastuse osatähtsus ja igaühel, kellel on võimalus kaasmaalasi aidata, võiks seda teha.