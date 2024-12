Mida toob aasta 2025? Numeroloog Timo Reinpal: võime oodata olulisi muutusi nii isiklikus elus kui ka ühiskonnas, muutused võivad olla ootamatud

2025. aasta on tõeline pöördepunkt. See on aasta, kus vanad struktuurid ja uskumused lammutatakse, et teha ruumi uuele. Number 9 sümboliseerib lõppu, uut algust ja puhastust. See tähendab, et võime oodata olulisi muutusi nii isiklikus elus kui ka ühiskonnas. Need muutused võivad olla kiired ja ootamatud, ning võivad meid sundida oma mugavustsoonist välja astuma.