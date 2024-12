Meeste mugavus on pannud naised sotsiaalmeedias ahhetama. „See oli ülimalt jõhker ja ma ei suutnud uskuda, et ta pidas seda vastuvõetavaks“

Tänu kõikvõimsale internetile on naised vahetanud kogemusi ja saanud teada, et mehed hoiavad veepudelit oma voodi kõrval, et nad saaksid sinna urineerida, selle asemel et öösel tualetti minna, vahendab nypost.com.

25-aastane Hannah tunnistas sotsiaalmeedias, et talle tundus see tavalisena, et mehed urineerivad veepudelisse. „Ma arvasin, et pudelisse pissimine on vastuvõetav, sest ta ei tahtnud voodist tõusta. Kuid need pudelid seisid seal päevi, kui ma neid tühjaks ei teinud,“ paljastas ta TikToki videos.

Paljud naised kinnitasid, et ka neil on see kahetsusväärne kogemus. „Huvitav, miks see mulle mu endist kaaslast meenutab,“ sõnas üks jälgija sarkastiliselt.

„„Kas on veel mehi, kes seda teevad?? Minu endine elukaaslane tegi seda,“ ohkas teine. Üks naine meenutas, et ta tabas oma kallima veepudelisse urineerimas, kui too oli tema kõrval. „Ta tunnistas, et on teinud seda juba aastaid, sest ta ei saa unisena voodist püsti,“ sõnas naine. „See oli ülimalt jõhker ja ma ei suutnud uskuda, et ta pidas seda vastuvõetavaks.“

Mehed aga reageerivad olukorrale teisiti. „Kas ka teised [mehed] hoiavad tühja pudelit voodi kõrval, et säästa end keset ööd vannituppa minemast?“ küsis tiktokker @ali_kingston_university oma videos. Paljud mehed võtsid video all sõna ja tunnistasid, et pudelpissuaar on ka neile tuttav asi.

„Pissipudel? Ma arvasin, et kõik kasutavad seda. Olen seda kasutanud üle 10 aasta,“ kommenteeris üks. „Mul on kahju naistest, kes ei saa teha seda, mida meie saame,“ naljatas teine.

Osa mehi kinnitas, et kasutab pudelit selleks, et mitte rikkuda oma ööund. „Kui pean mingil põhjusel voodist tõusma, on mul peaaegu võimatu pärast seda magama jääda,“ avaldas üks kasutaja.

