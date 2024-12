Kas sina oled mürgine lapsevanem? Need on kolm lauset, mida ükski hea vanem oma lapsele kunagi ei ütle

Ühes artiklis, mis avaldati väljaandes Your Tango, tõi suhtespetsialist Nathalie Blais välja kolm lauset, mida ei tohiks oma lapsele öelda. Tegemist on lausetega, mida kasutavad sageli toksilised vanemad.

Esimene neist lausetest, mida öelda ei tohiks, on järgmine: Mis sul viga on?

Vastu on lihtne: mitte midagi. Sinu lapsega on kõik korras. Su laps ei ole lihtsalt piisavalt suur, et mõelda nii nagu sina. Pole mõtet oodata vastust küsimusele, millele vastata ei saa. Samas võid sa alati vabandada oma lapse ees, see muudab sind tema silmis ainult inimlikumaks ja muudab teie omavahelise suhte ka palju kergemaks. Nii tuleb ta ise järgmisel korral sinu juurde, kui ta vajab toetust.