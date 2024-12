Igemehaigused ja suuõõne vähk. Kooliõde selgitab, millised lapsed langevad kõige rohkem veipimise ohvriks

Ta rõhutab, et sageli tuleb terviseprobleemidega tegeleda juba varases noorukieas ning lahendus eeldab kompleksset teavitustööd.

Täna ka vaimse tervise õena töötava Kätlin Laasi sõnul on veipimine levinud nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. „Õpilased, kellega ma tegelen, on peamiselt vanuses 16–18 aastat, kuid paljud neist on veipimist alustanud juba põhikoolis, sageli 12–13-aastaselt. Paljud noored isegi tunnistavad, et nad sooviksid veipimise maha jätta, kuid ei suuda, sest sõltuvus on liiga tugev,“ selgitab ta.

Veipimise populaarsus on kooliõe hinnangul seotud tubakatööstuse turundusega. „Veibitootjad on oma tähelepanu suunanud sellele, et veipimine oleks noorte jaoks ahvatlev – maitseomadused, lõhnad ja üldine kuvand, et see on vähem kahjulik kui suitsetamine. Fakt on, et kõik nikotiinitooted on tervisele kahjulikud ja tekitavad tugevat sõltuvust,“ lisab ta. „Ja sõltuvus ise tähendab seda, et sa ei ole enam oma elu peremees – aine võtab kontrolli sinu elu üle, olenemata sellest, millise sõltuvusega on tegemist.“

Laas rõhutab, et noored ei mõtle sageli pikaajalistele tervisemõjudele ja neile pole mõtet rääkida, et 10–20 aasta pärast on nende tervis halb. Seetõttu tuleks teavitustöös keskenduda ka sellele, kuidas tubakatööstus noori sihikule võtab. „Noorte terviseteadlikkus on tõusnud ja tegelikult oli aasta aastalt suitsetajate arv vähenemas. Kuid veipide turuletoomisega on olukord pöördunud – noored, isegi lapsed, on hakanud veipima,“ tõdeb kooliõde kasvanud probleemi.

E-sigaretid – nähtamatu oht tervisele