Uurisin lapselt siis, mida ta detsembris minuga koos teha soovib. Et piparkooke teeme ju ikka ja vaatame armsaks saanud jõulufilme? Selle peale vastati mulle, et tal on jõuludest täiesti kama kaks, aga ainus, mida ta soovib, mis temas jõulutunnet tekitaks, on kõige uuem iPhone ja mingisugune virtuaalne mänguraha Robloxi. Mis ajast on mu laps selline... materialistlik tropp!? Ma tean, et nii ei ole ilus oma lapse kohta öelda ja ma ei ütleks iialgi seda talle näkku, aga mul on täiesti kohutav tunne. Nagu ma oleks emana läbi kukkunud.