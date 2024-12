„Nad näevad koos naeruväärsed välja!“ Näitleja Sean Penni ja temast oluliselt noorema kaaslanna suhe on pälvinud fännide halvakspanu

Olulisel õhtul oli Penn riietatud klassikalisse tumesinisesse ülikonda, mille alt paistis valge triiksärk. Komplekti täiustas must lips. Tema kaaslanna Valeria Nicov kandis elegantset musta kleiti. Olenemata sellest, et paar nägi välja väga šikk, pälvisid nad hulgaliselt halbu kommentaare, vahendab people.com.

Näiteks kirjutasid paljud, et Penn näeb välja nagu Nicovi vanaisa. „Näeb välja nagu tema lapselaps, vastik,“ kirjutas üks kommentaator. „Ta on nii ilus, aga seisab seal oma vanaisa kõrval,“ jagas teine oma arvamust. Samuti küsiti, kas Nicov oleks Pennist ka siis võlutud, kui ta ei oleks maailmakuulus näitleja.

„Me võiksime vanusest vähem hoolida. Nad on mõlemad üle 18-aastased ja see on tegelikult kõik, mis loeb,“ kirjutas üks kasutaja. „Jäta ta rahule. 30-aastane on täiskasvanud naine. Vähemalt ei käi ta teismeliste ega 23-aastastega,“ avaldas teine.