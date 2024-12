Alguses ei olnud Tom kindel, kas traditsiooniline suhe, kus naine jääb koju ja mees on peamine sissetuleku teenija, sobiks neile. Kuid aja jooksul on mees öelnud, et nende uus suhedünaamika on teinud nad õnnelikumaks kui kunagi varem. Tom tunnistas: „Kuni ma ei olnud suhtes Alyssaga, ei teadnud ma, kui imeline võib olla traditsiooniline suhe, kus rollid on soopõhiselt jagatud.“ Alyssa lisas, et nad leppisid kokku, et kui ta ei saa kodu korrashoiuga hakkama, läheb ta tagasi tööle, kuid see roll tuli talle loomulikult. Nüüd veedab ta oma päevad Tomile süüa tehes, maja koristades ja pesu pestes