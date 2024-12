Üks ema nimega Neysita Ney hakkas kahtlema sobiva summa suuruses, mida kulutada oma lapse jõulukingitustele, pärast seda, kui tema tütar pani oma jõulusoovide nimekirja tippu suure rahasumma. Neysita küsib: „Kas on „tavaline,“ et mu tütar palub jõuludeks 2000 dollarit, et osta kingitusi TikToki postituste jaoks?“ Oma videos räägib Neysita Ney: „Tütar väidab TikTokis kõiki rääkimas, et nad saavad vähemalt 1000 või 2000 dollarit jõulukingitusteks.“