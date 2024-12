Pühade kokkusaamistel pakutakse sageli erinevaid jooke, kuid alkoholiga tuleb ettevaatlik olla. Kui otsustad juua, pane enne üritust paika piirangud. Sa võid nautida kokkusaamisi ka ilma alkoholita. „Vägijookide probleem on see, et mõned liiga palju joonud muutuvad agressiivseks või vaidlushimuliseks,“ tõdeb Dr. Lian. Kui sa arvad, et see võib juhtuda sinuga, piira tipsutamist, püüa manustada alkohoolseid jooke vaheldumisi veega või vali kraadivabad joogid. Piira või väldi suhtlemist nendega, kes on liiga palju joonud, ja ära lase neil autot juhtida.